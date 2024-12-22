「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）２部構成に変更されたうちの前半が「雷神番外地」（後半は「ＲＩＺＩＮ．４９」）として開催されることが２２日、都内で開かれたカード発表記者会見で発表された。「雷神番外地」の命名は「ナンバーシリーズでもランドマークでもない」（榊原信行ＣＥＯ）という理由。試合は朝倉未来軍と平本蓮軍（ＢＬＡＣＫＲＯＳＥ）の全面対抗戦となる。会見に未来