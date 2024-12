【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■『The White Lounge in CINEMA』Blu-ray/DVDは12月27日リリース Mrs. GREEN APPLEの映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』のBlu-ray/DVDリリースが12月27日に迫るなか、「ダンスホール」がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。 同作からはこれまで、特報やティザーなどが公開されてきたが、楽曲でのフルサイズ公開は初めてとなる。