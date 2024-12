デビュー25周年を迎えた中島卓偉が本日12月22日、東京・Zepp Shinjukuにて提供曲セルフカバーとTAKUI SONGを交互に演奏する<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE2024.12.22 Zepp Shinjuku (TOKYO)提供曲BEST & TAKUI THE BEST 〜神曲のセットリスト〜>を開催した。同公演では自身20年ぶり3度目の日比谷野外音楽堂ワンマン開催が発表となった。◆中島卓偉 画像 / 動画<大感謝祭!! 2部構成LIVE!! ALL TIME