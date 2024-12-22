全日本フィギュア・ペアフリーフィギュアスケートの全日本選手権は22日、大阪・東和薬品RACTABドームでペアフリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は138.17点をマーク。合計212.33点で5年ぶりの優勝となった。出場自体が5年ぶり。この日の演技ではサイドバイサイドのジャンプでミスが出たが、ダイナミックなリフトを決めるなど観客を魅了。フィニッシュ後は