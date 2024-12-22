（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は22日までに、1年間の利用客数が2年連続で過去最多を更新する見通しだと発表した。新型コロナウイルスの影響で一時は利用客が落ち込んだものの2022年に回復傾向となり、昨年は1年間で過去最多の延べ約7308万人が利用。今年は11月までですでに延べ約7110万人に達している。高鉄は07年1月、板橋（北部・新北市）─左営（南部・高雄市）間で仮営業運転を開始。同年3月には板橋から台北（