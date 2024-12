現地時間の2024年12月21日、アルバニア政府が同国内でのショート動画共有アプリ「TikTok」の使用を1年間禁止すると発表しました。これは2024年11月にソーシャルメディアを発端に10代の少年による殺人事件が発生したことを受けてのものです。Albania to ban TikTok and implement school safety plan following tragic incident - Albanian Times | Albanian Timeshttps://albaniantimes.al/albania-tiktok-ban-school-safety/Alban