[caption id="attachment_1268396" align="aligncenter" width="600"] メインビジュアル(等身ver.)[/caption]GK Marketingは、2人組ゲーム実況者「ちろぴの」と「スイーツパラダイス」のコラボイベントにおいて、新商品を販売する。12月27日(金)〜2025年2月9日(日)の期間、スイーツパラダイス全国5店舗に、「ちろぴの」が考案したオリジナルメニューやコラボグッズが登場する。コラボメニュー＆ノベルティコラボフードは、「ボクは