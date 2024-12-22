１区通過順位?八千代松陰（千葉）28分43秒?大牟田（福岡）29分12秒?高知工（四国・高知）29分21秒区間賞?鈴木琉胤（八千代松陰）28分43秒２区通過順位?八千代松陰（千葉）36分50秒?佐久長聖（長野）37分26秒?大牟田（福岡）37分28秒区間賞ﾌｪﾘｯｸｽ ﾑﾃｨｱﾆ（山梨学院）7分46秒３区通過順位?佐久長聖（長野）1時間1分4秒?八千代松陰（千葉）1時間1分14秒?仙台育英（宮城）1時間1分30秒?大牟田（福岡）1時間1分41秒区間賞佐々木哲（佐久
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