歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。アジアツアーのステージの動画を投稿しました。 【写真を見る】【浜崎あゆみ】アジアツアー「ステージ」動画に反響「中国公演の盛り上がり、あゆの偉大さを改めて実感したよー!」ファンに全力スマイル浜崎あゆみさんは「So many great memories with China TA and let’s make even more next year!!!」と綴ると、先日、完遂したアジアツアーのステージの動画を