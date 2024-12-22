セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』プレミアムドームクッション“ムファサ＆スカー”を紹介します！ セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』プレミアムドームクッション“ムファサ＆スカー”  登場時期：2024年12月20日より順次サイズ：全長約30×30×21cm種類：全2種（ムファサ、