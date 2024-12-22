7月の大規模な洪水で被災した地域に竣工した住宅を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前右から2人目）＝21日、北朝鮮北西部平安北道（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは22日、7月下旬の大規模な洪水後の復旧が進められた北西部平安北道で21日、被災者住宅の竣工式が開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が出席したと伝えた。金氏は演説で、複数の国や国際機関が支援を表明したが、独力で数千戸の住宅を建設