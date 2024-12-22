7月の大規模な洪水で被災した地域に竣工した住宅を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前右から2人目）＝21日、北朝鮮北西部平安北道（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは22日、7月下旬の大規模な洪水後の復旧が進められた北西部平安北道で21日、被災者住宅の竣工式が開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が出席したと伝えた。金氏は演説で、複数の国や国際機関が支援を表明したが、独力で数千戸の住宅を建設
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. すぐ辞めて 木村拓哉にガッカリ
- 2. ビズリーチ俳優 女性舐めた所業
- 3. 中居に示談金報道 TVから消える?
- 4. 水原被告の裏切り 大谷妻が涙か
- 5. 斉藤由貴が離婚 事務所が認める
- 6. 小学生にデパコス紹介「やめて」
- 7. GACKT 加湿しすぎてホテル出禁に
- 8. サバンナ高橋 会話録音され恐怖
- 9. 辻仁成氏の「お願い」に反響
- 10. 石破首相から直電 政府を猛批判
- 1. 柿食べ過ぎて緊急手術 医師驚き
- 2. ハエや蚊に感謝 アース製薬供養
- 3. 女性市議の暴行騒動 石丸氏私見
- 4. 中3殺傷 容疑者の変化に驚き
- 5. 全裸の男が刃物持ち入店か 逮捕
- 6. 泥酔し看護師に暴行か 市議辞職
- 7. 中3殺傷事件 マック店員らが黙祷
- 8. ポツンとローソン 店主の意地
- 9. 車道歩く高齢女性の後ろに大渋滞
- 10. 最強寒波到来? あすから大雪か
- 1. インボイス廃止の意見書 可決
- 2. 母親バラバラに 30代娘との確執
- 3. 定年後タイに移住するシニア急増
- 4. 玉木氏にほんこんが公開大説教
- 5. SWの大人気キャラ 新商品に注目
- 6. ひろゆき氏 7万パーカー即売切れ
- 7. 「おせちで食中毒」専門家が警鐘
- 8. ギンギラ「脳汁銭湯」意図は?
- 9. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
- 10. 28歳パパ活女子に刺された真相
- 1. 中国セクシー下着産業 戦々恐々
- 2. 北朝鮮兵は足手まとい 露不満か
- 3. 印で男性死亡 喉に生きたヒヨコ
- 4. 独の200人死傷事件 医師を逮捕
- 5. ミャンマーの国軍司令部が陥落か
- 6. 美智子さま 海外渡航終了決断か
- 7. 米保険大手CEO射殺に称賛の声?
- 8. 独Xmas市場に車突入 負傷者200人
- 9. 北朝鮮が「街の浄化作戦」開始?
- 10. Xmas直前に衝撃授業 児童が号泣
- 1. 1日1時間のスマホで失う「能力」
- 2. 40代無職独身→年下妻&4児を得る
- 3. 「大人げない発言」大賞は堀江氏
- 4. メアリージュンが聞く「横浜市」
- 5. ゴーン被告 日産はパニック状態
- 6. スーツ売れぬ時代 AOKI安定の訳
- 7. 破滅への一歩 通帳を見た妻絶叫
- 8. 日本郵便 ヤマト運輸を提訴へ
- 9. 100回以上転職 41歳男性の現在
- 10. 日産に統合説 終わりの始まりか
- 1. JBLから完全ワイヤレスイヤホン｢Free｣。充電ケース併用で最長24時間再生、モノ/ステレオ自動切り替え
- 2. ChatGPTアプリ、AppleのメモやNotionと連携可能に、さらにエージェント的に
- 3. スマホで飛ばす鳥型ドローン。バイオミメティクス技術でリアルな羽根の動きを再現した「MetaBird」
- 4. 無料で「特許図面ポスター」のデータをダウンロードできるサイト「Free Iconic Patent Art」
- 5. 緊急警報 Facebook動画スパムがウィルス的な極悪突然変異？その直し方とのっとりを防ぐ方法（世永玲生）
- 6. ニューバランスが最大51％オフに
- 7. 【ケータイラボ】iPhoneのライバル 新時代のインターフェイス搭載 ドコモ「HT1100」
- 8. セルフレジ 社会的に失敗だった?
- 9. Microsoft Edgeのセキュリティ機能が2024年の1年間でブロックした攻撃の数は14億件、トラッカーは1兆8000億個以上をブロック
- 10. ブラウザ上から無料で「スーパーマリオ64」がプレイできるサイトが登場
- 11. 次期AirTagに新たな追跡能力?
- 12. なんと実際に撮影可能。レゴ595ピースで作られたフィルムカメラ
- 13. Sponsored by JINS：人機一体！ JINS MEMEハッカソンのすべて：4月25〜26日に何が起こったのか
- 14. 【ケータイラボ】３つのスタイルで高い実用性を誇るスマートフォン「EMONSTER S11HT」
- 15. AQUOS zero2は、カジュアルゲーマーにワンランク上のプレイ体験をもたらす
- 16. 透明な有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」ついに発売、まるでSFな近未来感を実現も仰天の価格設定に
- 17. シャープのドラム式洗濯乾燥機「ホームクリーニングコース」の実力は？
- 18. たまごっちとキティが結婚!? 「たまごっちみーつサンリオキャラクターズみーつver.」発売
- 19. 【ケータイラボ】進化したAQUOSケータイ「912SH」！″2画面同時表示″で新登場
- 20. 【ケータイラボ】ケータイからスマートフォン時代へ！無線LAN搭載の″新W-ZERO3[es]″が登場
- 1. マー君「巨人NG」を公言した過去
- 2. 織田信成 20歳若返ればいいのに
- 3. J3 月給10万「Jリーガーとは…」
- 4. 佐藤駿 演技後は過呼吸で医務室
- 5. 落選のF1角田 ショックなしか
- 6. ド軍「ぜいたく税」160億円超か
- 7. 三原舞依が棄権 身体の状態悪化
- 8. 「史上最高の先頭打者」が死去
- 9. 久保「市場価値下落」ワースト10
- 10. 朗希と明暗の金慧成に韓国嘆き
- 1. すぐ辞めて 木村拓哉にガッカリ
- 2. ビズリーチ俳優 女性舐めた所業
- 3. 中居に示談金報道 TVから消える?
- 4. 水原被告の裏切り 大谷妻が涙か
- 5. 斉藤由貴が離婚 事務所が認める
- 6. GACKT 加湿しすぎてホテル出禁に
- 7. サバンナ高橋 会話録音され恐怖
- 8. 辻仁成氏の「お願い」に反響
- 9. 石破首相から直電 政府を猛批判
- 10. ホントに66歳? Junkoに驚きの声
- 1. 早々に値下げ ユニクロアウター
- 2. 夫の財布にエコー写真 戸籍確認
- 3. 暮らし上手 大掃除やめた場所
- 4. 中学生妊娠 謝罪来たのは母だけ
- 5. 初の婚活 男性に激怒された女性
- 6. 強制離婚→翌週に子宮頸がん宣告
- 7. 実は裕福「隠れセレブ高校生」
- 8. 「寝る前食べたら太る」説を一蹴
- 9. 大優勝 冬のユニクロ服に大絶賛
- 10. 結婚に向いていない男性の特徴