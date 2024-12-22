Âè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦¶ðß·Âç¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë4Ç¯À¸¤Î¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¤¬¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Î¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£³¤³°¹ç½É¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡Ä¡Ä ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤áÉô¤Î¹ç½É¤òÍ¥Àè¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¼Ä¸¶Áª¼ê¡£¼Â¤Ïº£Ç¯¤Î8·î¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤«¤é¤Î³¤³°¹ç½É¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢Éô¤Î²Æ¹ç½É¤Ë»²²Ã