アニメ『俺だけレベルアップな件』の第2期となる『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』が、2025年1月4日よりTOKYO MX、Prime Videoほかにて順次放送開始・配信されることが決定。メインPVが公開されたほか、エンディンググテーマはTK from 凛として時雨「UN‐APEX」に決まった。【動画】TK from 凛として時雨よりEDテーマも!『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』メインPV