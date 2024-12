Microsoft Edgeの公式ブログが2024年を振り返って、いろいろな数字を公開しています。2024 Year-in-Review: A look back at your year with Microsoft Edge - Microsoft Edge Bloghttps://blogs.windows.com/msedgedev/2024/12/19/2024-year-in-review-a-look-back-at-your-year-with-microsoft-edge/Microsoft Edge | 一年の振り返りhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edge/update/year-in-reviewデータによると、Microsoft Edgeの