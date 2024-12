まるでぬいぐるみ…! YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、ブリティッシュショートヘアの子猫が遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「嫌な気持ちが全て浄化される……」「地球上で最も美しい贈り物」の声が続出しました。鈴を追いかけて「待ってニャ〜」注目を集めたのは「Kitten Pudding Wants To Give a Gift To Everyone」という動画。動画に映るのは、ブリティッシュショートヘアの子猫「プリン」ちゃん。