¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ËÙ¹¾»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¡ÖÆüËÜÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸ÀÂç¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿µ­»ö¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï£²£°Æü¡¢¡Öµ±¤¯¤Ê¡ªÆüËÜÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸ÀÂç¾Þ£²£°£²£´¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£Ç¯ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Âç¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ºî²È¡¦ËåÈø¥æ¥¦¥«»á¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿?¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ÌäÂê?¤Ç¤ÎËÙ¹¾»á¤ÎÈ¯¸À¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¼ã¤¤»Ò¤È¸ò