日本では政治、宗教、野球の話題が雑談の「3大タブー」と言われることがありますが、アメリカ・バージニア大学で政治的な対立について10年にわたって研究してきた教育学者のレイチェル・ウォール氏は、むしろ政治をテーマに議論することでお互いの印象が前よりずっとよくなることがあるとして、「ホリデーシーズンに友だちや家族ともう一度話し合ってみては」と提案しました。Why you should talk to people you disagree with abo