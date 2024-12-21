¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£Àã¹ñ¤Þ¤¤¤¿¤±¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Öº£Ìë¤Ï ¤Þ¤¤¤¿¤±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£20Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Öº£Ìë¤Ï ¤Þ¤¤¤¿¤±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¥Ð¥ó¥º¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤Þ¤¤¤¿¤±¤¬¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤¿¤±¤ò200g»È¤Ã¤¿¤´¤Á¤½¤¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀã¹ñ¤Þ¤¤¤¿¤±¤È¥É¥à¥É¥à¤Î¤Æ¤ê¤ä¤­¥½¡¼¥¹¤È