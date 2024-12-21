¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ»¨»ï¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚÀ»¡Ê¤¿¤«¤é¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¥µ¥¬¥ß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë16ÂåÌÜÀëÅÁÂç»È¤Ë½¢Ç¤¡£Èà½÷¤Ë¡¢¥µ¥¬¥ß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÄ§¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤Î¥¿¥¤¥×¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡ª¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¥µ¥¬¥ß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀëÅÁÂç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÎëÌÚ»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Îº£Ìî°ÉÆî¤µ¤ó¤ÈÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¤¬²áµî¤ËÂç»È¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤¤