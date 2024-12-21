¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·³¤À¿»á¡Ê51¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Î¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³¤»á¤Ï¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Î¥é¥¹¥È¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡¢Åìµþ¡¦»Í¥ÄÃ«¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿Ü²ì¿À¼Ò¡×¤Î³¬ÃÊ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ìë¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬È¿±þ¡£¡ÖÌë¤â¥¹¥Æ¥­