¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµÄ²ñ¾å±¡¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤®Í½»»¡×¤òÀè¤Û¤É¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÇ°¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Ç¤ÏÅÞÇÉ¤ÎÂÐÎ©¤«¤é10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢ÅöÌÌ¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤®Í½»»¡×¤ÇÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤ò²óÈò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤®Í½»»¡×¤Ï20Æü¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î»ØÆ³Éô¤ÏÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤Ç¹ç°Õ¤·