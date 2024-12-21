¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î18Æü¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥·¥ç¡¼¥È¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÈ±¤ò¡¢ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¢¥´¤è¤êÃ»¤¯È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³¤ÊÕ¤Ë¤¿¤¿¤º¤ß¡¢²£¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤Ï¡ÖÈ±¤ò¡¢ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢²¼µ­¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ