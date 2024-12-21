¤­¤ç¤¦¤ÏÅß»ê¤Ç¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤ÎÅì¾È²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤æ¤ºÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¡¢1Ç¯¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ý¤«¤Ý¤«¤Î²¹Àô¤ËÂçÎÌ¤Î¤æ¤º¡£¿·Ç¯2025Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2025¸Ä¤Î¤æ¤º¤¬ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü¸÷»Ô¤Ë¤¢¤ëÅì¾È²¹Àô¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤«¤é¡¢¹±Îã¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¤æ¤ºÉ÷Ï¤¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡£¼«Âð¤À¤È2¡¢3¸Ä¤¬Àº°ìÇÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹á¤ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¿å¤Î¤³¤Î¹á¤ê¤ÈÆü¸÷¤Î»³¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ßÊ¿ÏÂ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×ÎãÇ¯