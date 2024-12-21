¤Î¤ó¤Ó¤êÊâ¤¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¤«¡Á¡Ú¤·¤¢¤ï¤»¼ñÌ£»þ´Ö¡Û²Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡ª ·î¤Ë3000±ß°ÊÆâ¤Ç³Ú¤·¤à¡ÖÀÚ¤ê²Ö¡×¡¿3000±ß¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë ¤·¤¢¤ï¤»¼ñÌ£»þ´Ö¡Ê1¡Ë¤¹¤­¤Þ»þ´Ö¤ò¼ñÌ£»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ª 1Æü¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¤ªµûÎÁÍý¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¤Î¤Ë²ÈÂ²¤Ë¿Íµ¤¤Î¤ªµû¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡Ù¤¬¿Íµ¤¤ÎÌ¡²è²È¡¦¥â¥Á¥À¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬º£²ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼ñÌ£¡×¤Ç¤¹¡£1½µ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ