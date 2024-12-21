¤ªÊÌ¤ì¤Î¤È¤­¤³¤½´Î¿´¤Ç¤¹¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤ªÀµ·î¾þ¤ê¡£¶ÀÌß¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¾þ¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡ÚÇ¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Û¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª·Þ¤¨¤è¤ê¤â¤ª¸«Á÷¤ê¤òÃúÇ«¤Ë¡×¡£¡Ö¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Î¤È¤­¤Ï¡Ø5Ê¬ÃÙ¤ì¡Ù¤Ç¤¦¤«¤¬¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÁê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ê¡¼¤ËÅº¤Ã¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÁê¼ê¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°õ¾Ý¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯