¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ´Ý£µÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢½¢Ç¤Åö½é¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤ä¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß42ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢2019Ç¯12·î¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê¡Ê¸½¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸ÅÁã¤ËÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢Æ±Ë¦¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¤â¤È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ