¢£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ã¤­¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥·¥åー¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼ ¡Ú²èÁü¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤Êº´µ×´ÖÂç²ð Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¿¼ß·¤¬¡¢¹õT¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î3ËÜ¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¥¸¥ãー¥¸¤òÃåÍÑ¤·¤¿º´µ×´Ö¤ò²£Êú¤­¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£