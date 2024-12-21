¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥É¥¤¥Ä¶Ë±¦À¯ÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿/Apu Gomes/Getty Images¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆµ¯¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï£²£°Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ê£Á£æ£Ä¡Ë¡×¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÊÆ¹ñÀ¯¼£°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡´üÀ¯¸¢¤Ç¸øÅª¤ÊÌò³ä¤Ë½¢¤¯¡£¥É¥¤¥ÄÀ¯¸¢¤Îº£½µ¤ÎÊø²õ¤ò¼õ¤±¡¢£Á£æ£Ä¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¶Ë±¦³èÆ°²È¥Ê¥ª¥ß¡¦