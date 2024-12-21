12·î¤ÏËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¡£¿¦¾ì¤¬¿·½É¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢µÙÆü¤â¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç°û¤ß²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤ò»È¤¨¤Ð¤ªÆÀ¤À¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Î»äÅªÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¡© ·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤òµÙÆü¤Î»ä