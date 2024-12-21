FCÂçºå¤¬21Æü¡¢FC¥½¥¦¥ë(´Ú¹ñ)¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µU-20´Ú¹ñÂåÉ½DFìäÜÆ¸÷(20/¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ìäÜÆ¸÷¤Ï´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°1¤Î¶¯¹ë¡¦FC¥½¥¦¥ë¤«¤é7·î¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¡£U-20´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎU-20WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ4»î¹ç½Ð¾ì¤â¡¢ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î6¥ö·î´Ö¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë