¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/21¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ¤Á¤ã¤óÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬¤â¤é¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¡ÄÔ¤Á¤ã¤óÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ø³«17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¿·¤¿¤ËInstagram¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿´õ¶õ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö»ä¤¬¹¥¤­¤Ê¤â