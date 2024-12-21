¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡È¸µÂÀ¥¿¥«¡É¤È¥È¥·¤ÎÌ¡ºÍÃæ¤Ë¡¢¡ÈËÜ²È¥¿¥«¡É¤¬ÍðÆþ¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥¿¥«¡õ¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡É¤¬·ëÀ®¡Ê¾Ð¡Ë ¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥­¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤¬12·î20Æü¤Ë¸ø³«¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±ºî¤ÎÄ¶¼Â¼Ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¤Ç¥à¥Õ¥¡¥µ¤ÎÄï¡È¥¿¥«¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥¿¥«¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥È¥·¤ÈÌ¡ºÍ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¤¬ÅþÃå¤·