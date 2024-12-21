ÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Á»ú¤ä¡¢°ì½Ö¤ÇÆÉ¤á¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¡×¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤³¤ìÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤¦¤Á¤ËÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨³Ø¡¦Æ¦ÃÎ¼±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©È´¤­¤¬¤Æ¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Þ¡¢ÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¤Îºî²ÈÌäÂê¤Ï¡Äº£²ó¤Î½ÐÂê´Á»ú¤Ï¡ÖµÕ¾å¤»¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¤ÏÁ÷¤ê²¾Ì¾¤òÆþ¤ì¤Æ4Ê¸»ú¤Ç¡¢¡Ö¡»¡»¤»¤ë¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ó¥È¡§¡Ö¾åµ¤¤¹¤ë¡×¡Ö»×¤¤¾å¤¬¤ë¡×¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤µ¤Æ