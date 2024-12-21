¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤ÎÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö2024Ç¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¡Ö2024Ç¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ=2024Ç¯12·î21Æü¸áÁ°10»þ2Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½»£±Æ¿·Ê¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Çº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅìµþ¼Ì¿¿µ­¼Ô¶¨²ñ¡Ê¿·Ê¹¡¦ÄÌ¿®¡¦ÊüÁ÷¤Î34¼Ò²ÃÌÁ¡Ë¤Î²ñ°÷¤¬»£±Æ¤·¤¿Ìó300ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ×»Ò¤µ¤Þ¤ÏÎãÇ¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±Å¸¤ËÂ­¤ò