Ã¯¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤­¤Î³°¸«¤Î¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Îã¤¨»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ß¤ó(@mamayoubi)¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ï¸ý³¸(¤³¤¦¤¬¤¤)Îö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤¬Â¾¤Î»Ò¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ø¾ã³²¤ò¤«¤é¤«¤¦¿Æ»Ò¤ËÇ°½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿ÏÃ¡Ù¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤Ç¤É¤¦¤¾¤´¤é