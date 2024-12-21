Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÈÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó ¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¡Ê3ÂÎ¥»¥Ã¥È¡Ë¤Î»öÁ°ÃêÁª¤Î±þÊç¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤À¡£¡ä¡ä¡äCM¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä