¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÃÝ»³Î´ÈÏ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÁáÀ¤¤·¤¿ÁêÊý¤òÅé¤àÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ìë¤Ï¤³¤ó¤ÊÆü¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó»þÂå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£20Æü¤¬ÁêÊý¤À¤Ã¤¿ÃæÅçÃé¹¬¤µ¤ó(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤Î18²ó´÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÝ»³¤È¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£1992Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÃ´Åö¡£2002Ç¯º¢¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¡¢04Ç¯¤Ë¤Ï·ëº§¤·Ä¹ÃË¤âÃÂÀ¸¡£¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤òÍýÍ³¤ËµÙ¶È