¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¸ý¤á¤°(26)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·?ÌÈµö¼Ì¿¿?¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Ã«¸ý¤Ï¡Ö¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤È¤Ã¤¿¤É¡¼¡×¤È±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÅê¹Æ¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿»äÉþ»Ñ¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë1È¯¹ç³Ê¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«¸ý¤ÎÊó¹ð¤ËAKB48¤ÎÊ¡²¬À»ºÚ¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡ª¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Ã«¸ý¤Ï¡Ö¤»¤¤¤Á¤ã¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥É¥é¥¤¥ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¯¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¡£¤Þ¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö