¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ï£±£²·î£²£±Æü¤ÎµþÅÔ£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¡¢¥È¥¦¥¿¥Ä¡Ê²´¡¢·ªÅì¡¦Âçº¬ÅÄÍµÇ·±¹¼Ë¡¢Éã¥À¥Î¥ó¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤Æ£±Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£±£·£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±£¹£¹£´Ç¯£³·î£µÆü¤Î½éµ³¾è¤«¤é£²Ëü£´£³£´£´ÀïÌÜ¤ÎÅþÃ£¤Ç¡¢»Ë¾å£±£¶¿ÍÌÜ¡¢¸½Ìò£·¿ÍÌÜ¡£½Å¾Þ¤Ï£Ç£±¡¦£¸¾¡¤ò´Þ¤à£´£·¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡££±£·£°£°¾¡¤Ë¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é