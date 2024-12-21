¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÂô¸ý°¦²Ú¡Ê21¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂô¸ý°¦²Ú¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤Âô¸ýÀ¸³è¡×µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£ÀÊ¾å¤Ç¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¹æµã¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¡×¤È¼«Ãø¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÂô¸ý°¦²Ú¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤Âô¸ýÀ¸³è¡×¤Ï¡¢·î´©¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ï¡ÖB¡¥L¡¥T¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡ËÊÔ½¸Éô¤¬Ìó2Ç¯Á°¡¢Âô¸ý¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤Î·ÇºÜ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡×¤Î¾ò·ï¤ÇÏ¢ºÜ¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¼õ¤±¤¿Âô¸ý¤¬Ëè·î¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤òÊ¸»ú¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó