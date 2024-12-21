NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤È¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¶Ì°æ»í¿¥¤¬¡¢¤¢¤¹22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÄ¶ÌµÅ¨¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê¸å0¡§45¡Á¸å2¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¡ª¥È¥Ê¥«¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¡ªÀÄ½Õ±þ±ç´ë²èSP¡×¤ÈÂê¤·¤¿º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÌµÅ¨¡ªÊü²Ý¸å²°¾å¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¶ÌµÅ¨¡ª¥¯¥é¥¹Á´°÷¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÁ÷¤ë¡£¡ÖÄ¶ÌµÅ¨¡ªÊü²Ý¸å²°¾å¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ