¡ÚÂç²ñÄ¾Á°¤Ë°ßÄ²±ê¤Ç¥À¥¦¥ó¡Û12·î20Æü¡¢Âçºå¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê24ºÐ¡¿¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬78.92ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÂæÆ¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÅçÅÄËã±û¤òÍÞ¤¨¤¿³Ê¹¥¤À¡£12·î20Æü¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢SP¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£Ã¯¤«¤Ë¾¡¤Ä¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ä¡£ÍßÄ¥¤ê¤Ë¡¢Á´Éô¤¤¤¤Êý¸þ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤­¤¿