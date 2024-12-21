¡ÖFUKUSHIMA IBUSHIGIN¡×¤ÎæÆÁª¼ê¤Ë·èÀïÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖFUKUSHIMA IBUSHIGIN¡×¤Î4¿Í(±¦¤«¤é¥ä¥Ê¥¤Áª¼ê¡¢æÆÁª¼ê¡¢¥µ¥µ¥âÁª¼ê¡¢cosaÁª¼ê)¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡Ù¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥àÀ©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ê¡¼¥°: Pro-JP 2024¡×(°Ê²¼¡¢SFL)¡£2024Ç¯12·î21Æü¡¢22Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°S¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ª