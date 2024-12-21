¡ÖÂè37²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê52¡ËÄ¹ÃË¡¦Ã«¸¶¼·²»¡Ê¤Ê¤Ê¤È¡Ë¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬ABEMA¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸å¥á¥Ç¥£¥¢½é¤È¤Ê¤ëÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤äÌÜ»Ø¤¹ÇÐÍ¥Áü¡¢¤½¤·¤Æ°é¤Æ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÃ«¸¶¤È¡¢¼ÂÉã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê50¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¼·²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤·¤À¤È¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°Âð¤¨¤ß¤µ¤ó¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢3ºÐ¤Î»þ¤ËÊì