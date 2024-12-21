ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦ÀÖÀ±·û¹­»á¡Ê48¡Ë¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÉáµÚ¡¢ÄìÊÕ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÂè18²ó¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2024¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬21Æü¡¢¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ñÌÚ»Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤¬3¡½1¤Ç¹á¼Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¡¦¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó1»àËþÎÝ¤Ç²¼°ÌÂÇÀþ¤Ç¹¶·â¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢3ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦Ä¾ÅÄÂçÀ¸¼ç¾­¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ëè²ó¤Î9°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í×½ê¤Ç