´Ú¹ñ¤Î¾å°Ì¿ô¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¶¹â½êÆÀ¤Î²ñ¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤»ÙÊ§¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¡¢´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ò¾å²ó¤êº¹¤ò¹­¤²¤ëÊÝ·òÊ¡»ãÉô¤Î¹ð¼¨²þÀµ°Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¡¢Ç¯¼ý15²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯6200Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤ÀÄ¶¹â½êÆÀ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é·î450Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó48Ëü7000±ß¡Ë¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤è¤ê26Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2Ëü8000±ß¡ËÁý²Ã¤·¤¿¿å½à¤À¡£ÊÝ·òÊ¡»ãÉô¤Ï12·î19Æü¡¢¡Ö·îÊÌ·ò