21Æü¤ÎµþÅÔ6R¡¦2ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥È¥¦¥¿¥Ä¡Ê²´2¡áÂçº¬ÅÄ¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£¥È¥¦¥¿¥Ä¤ÏÉã¥À¥Î¥ó¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Êì¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥À¥º¥ë¡ÊÊì¤ÎÉã¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¥Ü¥Ó¡¼¡Ë¤Î·ìÅý¡£µ³¾è¤·¤¿¹¬¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£