ËÜÆü2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢ÂèÆó´ü¡ÖµþÅÔÆ°Íð¡×¤ÎÂè4ÃÆPV¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê»Ö¡¹Íº°ìÇÉ¡Ë¡¢½½ËÜÅáÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè4ÃÆPV¤Ç¤Ï¡¢ÂèÆó¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ØBURN¡Ùyama✕WurtS¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£»Ö¡¹Íº°ìÇÉ¤Î¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢µû¾Â±§¿å¤Ë¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢ËÜ¾ò³ùÂ­¤ËÂ¼À¥Êâ¡¢ºÍÄÈ¤ËÅçÅÄÉÒ¡¢ÉÔÆó¤Ë³á