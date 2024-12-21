¥¹¥¬¥­¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ë¥Ù¥Óー¥¹¥¿ー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢Ž¢¥Ù¥Óー¥¹¥¿ー¤Þ¤¼¤½¤ÐŽ£¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ÞÌÜ¤´¤Ï¤ó¤Ê¤É¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー