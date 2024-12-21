¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Î¸½¾ì¤Çºî¶È¤ËÅö¤¿¤ëµßµÞÂâ°÷/Vlada Liberova/Libkos/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤Ç£²£°ÆüÁáÄ«¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤¬»àË´¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç»È´Û¤¬Â»½ý¤·¤¿¡£¥­¡¼¥¦¤Î·³À¯Åö¶É¤Ï£Ó£Î£Ó¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡££±£²¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Î¤¦¤Á£µ¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬